Траулер «Амур» вышел из японского порта
Траулер «Амур» вышел из порта в Японии в порт приписки Невельск, сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального консула Сергея Марина.
Отмечается, что судну вернули документы, однако третий помощник капитана Павел Добрянский останется в Японии. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которое повлекло гибель людей. Добрянскому грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона иен.
Траулер «Амур» столкнулся с японским рыболовецким судном 26 мая. В результате происшествия погибли трое японцев. В момент столкновения на вахте стоял Павел Добрянский.
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