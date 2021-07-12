Траулер «Амур» вышел из японского порта

Траулер «Амур» вышел из порта в Японии в порт приписки Невельск, сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального консула Сергея Марина.

В Японии задержали помощника капитана судна «Амур»

Отмечается, что судну вернули документы, однако третий помощник капитана Павел Добрянский останется в Японии. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которое повлекло гибель людей. Добрянскому грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона иен.

Траулер «Амур» столкнулся с японским рыболовецким судном 26 мая. В результате происшествия погибли трое японцев. В момент столкновения на вахте стоял Павел Добрянский.

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:СудноРоссияЯпония
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