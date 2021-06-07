В Японии задержали помощника капитана судна «Амур»

Он подозревается в непредумышленном убийстве и недостаточно полном исполнении своих обязанностей. В течение 72-х часов японские силовики должны будут начать следственные процедуры либо отпустить россиянина, рассказал РЕН ТВ консул Роман Колесник.

Ранее 26 мая российское судно «Амур» весом 662 тонны столкнулся с японским рыболовным судном весом 10 тонн, на борту которого находились пять моряков, сообщили «Известия». В результате происшествия лодка рыбаков перевернулась, трое японцев погибли. В момент столкновения на вахте находился Павел Добрянский. По версии правоохранительных органов Японии, его действия могли привести к гибели людей, пишет портал News.ru.

