В Японии задержали помощника капитана судна «Амур»
Третьего помощника капитана траулера «Амур» Павла Добрянского задержали на 72 часа в Японии, сообщило издание Jiji.
Он подозревается в непредумышленном убийстве и недостаточно полном исполнении своих обязанностей. В течение 72-х часов японские силовики должны будут начать следственные процедуры либо отпустить россиянина, рассказал РЕН ТВ консул Роман Колесник.
Ранее 26 мая российское судно «Амур» весом 662 тонны столкнулся с японским рыболовным судном весом 10 тонн, на борту которого находились пять моряков, сообщили «Известия». В результате происшествия лодка рыбаков перевернулась, трое японцев погибли. В момент столкновения на вахте находился Павел Добрянский. По версии правоохранительных органов Японии, его действия могли привести к гибели людей, пишет портал News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- В Минфине исключили введение запрета на расчёты в долларах
- СМИ: СБУ отрицает задержание украинского агента в России
- Осуждённые по делу Голунова экс-полицейские обжаловали приговор
- Гудков отказался участвовать в выборах в Госдуму РФ
- Гудков не готов становиться символом, как Немцов и Навальный
- Экс-депутата Гудкова оштрафовали за участие в несанкционированной акции
- Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка
- Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
- Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях
- Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru