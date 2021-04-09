Транспортная прокуратура рассказала о причинах выезда самолета в Пулково
Самолет Як-40 выкатился после посадки с полосы в петербургском аэропорту Пулково из-за порыва ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
ЧП зарегистрировали около 21:00. Отмечается, что на борту не было пассажиров, а шесть членов экипажа не пострадали. Самолет следовал из Вологды в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту покинули борт самолёта, само воздушное судно не пострадало.
Агентство передает, что порывы ветра в районе аэропорта достигают 14 метров в секунду. В "Пулково" будет проведена проверка безопасности полетов в связи со случившимся.
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