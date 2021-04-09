В Пулково самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В петербургском аэропорту "Пулково" пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По имеющимся данным, воздушное судно Як-40 село в "Пулково", однако экипажу не удалось удержать самолет в пределах полосы. По сведениям источника, пострадавших в результате происшествия нет.
На борту не было пассажиров, экипаж отказался от медицинской помощи. Сам самолет также не получил видимых повреждений, его осматривают специалисты.
На деятельность аэропорта происшествие не повлияло. Сообщается, что самолет летал под управлением "Вологодского авиапредприятия", однако официальным подтверждением этих сведений агентство не располагает.
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