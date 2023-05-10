Источник: В Подмосковье пять человек задержали за попытку совершить теракт в воинской части
Пять человек, планировавших совершить теракт, задержаны в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, злоумышленники в возрасте от 15 до 20 лет пытались проникнуть на территорию воинской части. Задержанные вели разведку на прилегающей местности, искали пути для отхода, переместили на этот участок «легковоспламеняющееся вещество» и другие орудия для совершения преступления.
Отмечается, что злоумышленники хотели сделать подкоп и взорвать технику на территории воинской части. Однако 8 мая диверсанты были задержаны.
Известно, что преступная группа сформировалась осенью 2021 года и готовила теракт в Балашихе с марта текущего года. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru