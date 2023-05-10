Источник: В Подмосковье пять человек задержали за попытку совершить теракт в воинской части

Пять человек, планировавших совершить теракт, задержаны в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

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По данным собеседника издания, злоумышленники в возрасте от 15 до 20 лет пытались проникнуть на территорию воинской части. Задержанные вели разведку на прилегающей местности, искали пути для отхода, переместили на этот участок «легковоспламеняющееся вещество» и другие орудия для совершения преступления.

Отмечается, что злоумышленники хотели сделать подкоп и взорвать технику на территории воинской части. Однако 8 мая диверсанты были задержаны.

Известно, что преступная группа сформировалась осенью 2021 года и готовила теракт в Балашихе с марта текущего года. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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