«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки атаки ВСУ

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области работает в штатном режиме после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба компании.

СМИ: Украина нанесла удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

По его словам, инцидент произошёл 31 января, в результате попадания снаряда никто не пострадал, повреждения устраняются специалистами ремонтной бригады.

«Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году», — добавил Демин.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области со стороны ВСУ нет, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУОбстрелНефтепровод
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