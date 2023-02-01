«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки атаки ВСУ
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области работает в штатном режиме после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба компании.
По его словам, инцидент произошёл 31 января, в результате попадания снаряда никто не пострадал, повреждения устраняются специалистами ремонтной бригады.
«Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году», — добавил Демин.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области со стороны ВСУ нет, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- В АТОР назвали курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей
- «Останется девять областей»: политолог Журавлев назвал сценарий распада Украины
- «Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки атаки ВСУ
- Президент Польши заявил, что не намерен передавать Украине истребители
- Суд на 13 суток арестовал американку, гулявшую по Москве с телёнком
- Нетаньяху: Израиль может направить на Украину системы ПВО «Железный купол»
- Власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken
- В Лондоне полмиллиона британцев вышли с требованием увеличения заработной платы
- Потерянную на шоссе капсулу с радиоактивным Цезием-137 нашли в Австралии
- СМИ: Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев на руках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru