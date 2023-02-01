«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки атаки ВСУ

По его словам, инцидент произошёл 31 января, в результате попадания снаряда никто не пострадал, повреждения устраняются специалистами ремонтной бригады.

«Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году», — добавил Демин.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области со стороны ВСУ нет, сообщает RT.

