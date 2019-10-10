Трамп заявил о поимке двоих «худших из худших» террористов

Трамп подчеркнул, что речь идет о боевиках, которые имеют непосредственное отношение к казни заложников путем обезглавливания. По словам американского президента, террористы помещены в место, которое «надежно охраняется» США, уточняет РЕН ТВ.

По данным Life.ru, речь, скорее всего, идет о двух граждан Великобритании Александре Коти и Аш-Шафи Эльшейхе. Они входили в так называемую группу Beatles, состоявшую из четырех палачей. На их счету не менее 27 казней, в том числе убийство американского журналиста.

Прозвище Beatles члены группы получили из-за своего характерного британского акцента.

