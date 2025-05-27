Трал частично разрушил мост через реку Обка в Амурской области

Средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА над регионами России

СМИ: ВСУ утратили контроль над трассой, ведущей от границы напрямую в Сумы

Более 175 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона

Прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму

Парад в честь союзников по Второй мировой войне в Вашингтоне прошел без флага России