Трал частично разрушил мост через реку Обка в Амурской области

В Зейском округе Амурской области частично обрушился мост через реку Обка. Причиной инцидента стал проезд по нему трала, перевозившего бульдозер, без соответствующего разрешения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья.

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Уточняется, что инцидент произошел на 77-м километре трассы Зея — Золотая Гора 26 мая. Сейчас для движения открыта лишь одна полоса для движения легкового транспорта. Подрядчик выполняет восстановительные работы.

Безответственность водителя повлекла за собой существенный урон дорожной инфраструктуре, а население могло лишиться транспортной доступности, подчеркнули в министерстве.

Местные СМИ сообщают, что частично разрушенный мост — единственная переправа в населенный пункт Береговой, объездная дорога отсутствует.

Ранее самосвал с поднятым кузовом разрушил часть Ладожского моста в Ленинградской области, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Минтранса Приамурья
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