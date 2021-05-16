Торнадо в Ухане унес жизни шести человек

В китайском городе Ухань в результате обрушившегося торнадо шесть человек погибли и 218 пострадали, сообщает городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в Китае

Скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Разрушены 27 домов, еще 400 домов повреждены. Кроме того, сломаны большие деревья, разрушена часть бараков для рабочих.

Власти развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.

В этот же день четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры