Торнадо в Ухане унес жизни шести человек
В китайском городе Ухань в результате обрушившегося торнадо шесть человек погибли и 218 пострадали, сообщает городское управление по чрезвычайным ситуациям.
Скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Разрушены 27 домов, еще 400 домов повреждены. Кроме того, сломаны большие деревья, разрушена часть бараков для рабочих.
Власти развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.
В этот же день четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в провинции Цзянсу на востоке Китая.
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