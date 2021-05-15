Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в Китае

Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщили власти города Сучжоу.

Отмечается, что стихийное бедствие произошло 14 мая в поселке Шэнцзэ района Уцзян городского округа Сучжоу. Торнадо повредило линии электропередачи, 84 дома и 17 зданий различных предприятий, несколько строений разрушены.

По данным на 05:00 субботы по местному времени (00:00 мск), из-за стихии погибли четверо, еще 149 человек получили травмы. Госпитализированы 19 пострадавших, их жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно о торнадо в китайском Ухане. В результате стихийного бедствия погибли 6 человек, 218 пострадали, 27 домов города разрушены, не менее 400 повреждены.

