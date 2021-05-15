Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в Китае
Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщили власти города Сучжоу.
Отмечается, что стихийное бедствие произошло 14 мая в поселке Шэнцзэ района Уцзян городского округа Сучжоу. Торнадо повредило линии электропередачи, 84 дома и 17 зданий различных предприятий, несколько строений разрушены.
По данным на 05:00 субботы по местному времени (00:00 мск), из-за стихии погибли четверо, еще 149 человек получили травмы. Госпитализированы 19 пострадавших, их жизни ничто не угрожает.
Ранее стало известно о торнадо в китайском Ухане. В результате стихийного бедствия погибли 6 человек, 218 пострадали, 27 домов города разрушены, не менее 400 повреждены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в Китае
- СМИ: Американские ВВС впервые разместят в Японии дроны Triton
- Иммунолог объяснил, чем опасен индийский штамм COVID-19
- Климкин прокомментировал слова Путина о превращении Украины в антипод РФ
- На Олимпийские игры в Токио отправятся 350 спортсменов из России
- Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко на Курилах
- Опрос: Более 55% россиян рассчитывают провести летний отпуск за рубежом
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане
- СМИ сообщили о деталях третьего визита Лукашенко в РФ в 2021 году
- Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru