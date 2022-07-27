Торговый центр «Лотос» загорелся в Ярославле
27 июля 202218:44
Более 30 человек были эвакуированы из ТЦ «Лотос» в Ярославле из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ярославской области.
В ведомстве отметили, что сообщение о загорании поступило в 15:54 мск. По последним данным площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
«Пострадавших нет», - подчеркнули в МЧС.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание бывшего лесопильного завода, построенное в начале XX века, пострадал один человек, сообщают «Невские новости».
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru