Топ-менеджера российско-финской компании арестовали по подозрению в госизмене

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, столичный Лефортовский суд отправил Тимофеева под стражу, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ.

В суде подтвердили информацию об аресте, уточнив, что в отношении Тимофеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. По статье о госизмене подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, Тимофеев — вице-президент по развитию бизнеса компании Helsinki Shipyard Oy, которая занимается строительством ледоколов. Отмечается, что арестованный якобы имел доступ к информации о работе судостроительного предприятия «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

