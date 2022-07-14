Топ-менеджера российско-финской компании арестовали по подозрению в госизмене

Вице-президента одной из связанных с судостроительством российско-финских компаний Валерия Тимофеева арестовали в Москве по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, столичный Лефортовский суд отправил Тимофеева под стражу, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ.

В суде подтвердили информацию об аресте, уточнив, что в отношении Тимофеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. По статье о госизмене подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, Тимофеев — вице-президент по развитию бизнеса компании Helsinki Shipyard Oy, которая занимается строительством ледоколов. Отмечается, что арестованный якобы имел доступ к информации о работе судостроительного предприятия «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МосквакомпанияГосизменаАрест
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