Топ-менеджера нефтяной компании задержали за взятку на Югре

По версии СК, топ-менеджеру должны были заплатить три миллиона рублей наличными, а также передать сруб дачного дома стоимостью больше миллиона рублей.

Бизнесмена поместили под домашний арест. Источник URA.RU сообщил, что речь может идти о замначальника НГДУ «Варьеганнефтегаз» Сергее Кокшееве. Компания входит в структуру «Роснефти».

