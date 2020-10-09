Топ-менеджера нефтяной компании задержали за взятку на Югре
Заместителя начальника управления нефтяной компании задержали в Нижневартовске по подозрению в получении взятки, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа.
Следствие считает, что с июня по август бизнесмен получил от двух других предпринимателей взятки за содействие в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов.
По версии СК, топ-менеджеру должны были заплатить три миллиона рублей наличными, а также передать сруб дачного дома стоимостью больше миллиона рублей.
Бизнесмена поместили под домашний арест. Источник URA.RU сообщил, что речь может идти о замначальника НГДУ «Варьеганнефтегаз» Сергее Кокшееве. Компания входит в структуру «Роснефти».
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