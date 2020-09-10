СМИ: Советник департамента Минобороны РФ арестован по делу о взятке
10 сентября 202016:38
Святослав Павлов
Ведущего советника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева арестовали в Москве по делу о крупной взятке, сообщает источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, следователи задержали Ликучева в рамках уголовного дела о взятке в особо крупном размере.
Пресс-служба Басманного суда подтвердила, что фигурант дела арестован до 8 ноября.
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10 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru