СМИ: Советник департамента Минобороны РФ арестован по делу о взятке

Ведущего советника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева арестовали в Москве по делу о крупной взятке, сообщает источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

Отменён приговор экс-аудитору Минобороны Куксину, осуждённому за взятку

По данным собеседника агентства, следователи задержали Ликучева в рамках уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Пресс-служба Басманного суда подтвердила, что фигурант дела арестован до 8 ноября.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:Минобороны РФ
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