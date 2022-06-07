Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в НАО

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян пропал в результате опрокидывания вездеходов близ села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает «Союз оленеводов НАО».

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МЧС стало известно об инциденте накануне в 17:38 мск.

«Два вездехода фирмы "Шерп" передвигались по побережью Белого Моря в сторону мыса Канин Нос, <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — говорится в сообщении на странице союза в соцсети «ВКонтакте».

На вездеходах находились четыре человека, в том числе Габриелян и его супруга Алена. Двоим удалось выбраться на берег, судьба Габриеляна и его знакомого неизвестна. По данным издания Baza, топ-менеджера и его спутника унесло в море.

Официальных подтверждений информации пока не последовало, VK не прокомментировала эти сведения, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияНенецкий АО
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