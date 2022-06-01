Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33

Число пропавших без вести после урагана на юге Мексики выросло до 33 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона штата Оахака.

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По предварительным данным, жертвами урагана стали 11 человек.

Ураган сопровождался ливнями, что привело к наводнениям и сходу оползней. В штат направляется группа специалистов для ликвидации последствий природного явления и помощи пострадавшим.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Мексика
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