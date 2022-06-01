Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
1 июня 202219:32
Число пропавших без вести после урагана на юге Мексики выросло до 33 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона штата Оахака.
По предварительным данным, жертвами урагана стали 11 человек.
Ураган сопровождался ливнями, что привело к наводнениям и сходу оползней. В штат направляется группа специалистов для ликвидации последствий природного явления и помощи пострадавшим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
- ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
- Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
- В Крыму отменили масочный режим
- В Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» иностранцев
- Скелет человека был найден при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
- Концерт ДДТ в Москве перенесли на открытую дату
- Режиссёр Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе
- СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»
- Лавров: Украина пытается втянуть страны Запада в военные действия
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru