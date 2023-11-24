Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве
24 ноября 202317:26
Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексея Белянкина, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, постановление было вынесено ещё в начале ноября и только, что вступило в законную силу.
Известно также, что топ-менеджер проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. В суде отказались раскрывать все подробности процесса.
Ранее суд продлил на полгода арест социологу Борису Кагарлицкому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве
- Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
- «Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
- Путин: созданный по западным стандартам ИИ «может получиться ксенофобом»
- СМИ: Россия и КНР провели секретные переговоры по строительству тоннеля в Крым
- Овечкин заявил, что спас НХЛ
- Алёна Кравец заявила, что на Рублевке объявили Алле Пугачевой полный бойкот
- Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат фильма «Холоп-2»
- Сальдо: Завершена ликвидация основных последствий разрушения Каховской ГЭС
- Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru