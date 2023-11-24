Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексея Белянкина, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, постановление было вынесено ещё в начале ноября и только, что вступило в законную силу.

Известно также, что топ-менеджер проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. В суде отказались раскрывать все подробности процесса.

Ранее суд продлил на полгода арест социологу Борису Кагарлицкому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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