Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве

Как отмечается, постановление было вынесено ещё в начале ноября и только, что вступило в законную силу.

Известно также, что топ-менеджер проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. В суде отказались раскрывать все подробности процесса.

Ранее суд продлил на полгода арест социологу Борису Кагарлицкому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

