Экс-главу правительства Самарской области отправили в СИЗО до 12 января

Экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова отправили в СИЗО до 12 января. Соответствующую меру пресечения в отношении бывшего чиновника вынес Октябрьский районный суд Самары. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Кудряшову вменяется превышение должностных полномочий, допущенное им при строительстве метрополитена. Следствие полагает, что арестованный в интересах одного из предприятий увеличил стоимость станции.

Также Октябрьский районный суд арестовал врио главы Минстроя Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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