Экс-главу правительства Самарской области отправили в СИЗО до 12 января

Кудряшову вменяется превышение должностных полномочий, допущенное им при строительстве метрополитена. Следствие полагает, что арестованный в интересах одного из предприятий увеличил стоимость станции.

Также Октябрьский районный суд арестовал врио главы Минстроя Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

