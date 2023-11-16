Экс-главу правительства Самарской области отправили в СИЗО до 12 января
Экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова отправили в СИЗО до 12 января. Соответствующую меру пресечения в отношении бывшего чиновника вынес Октябрьский районный суд Самары. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Кудряшову вменяется превышение должностных полномочий, допущенное им при строительстве метрополитена. Следствие полагает, что арестованный в интересах одного из предприятий увеличил стоимость станции.
Также Октябрьский районный суд арестовал врио главы Минстроя Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минфине США озвучили новые санкции против России
- Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Астрахани
- Экс-президента «Балтики» отправили в СИЗО
- СМИ: Словацкие дальнобойщики заблокировали украинскую границу
- Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро
- ФАС объявила о проведении антикартельных проверок производителей яиц
- Госдума одобрила запрет телефонов на школьных уроках в первом чтении
- «Чудовищный»: Режиссер Сокуров оценил приговор для Саши Скочиленко
- Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля
- Экс-главу правительства Самарской области отправили в СИЗО до 12 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru