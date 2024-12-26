Томского военного приговорили к 13 годам за кражу системного блока
Томского военнослужащего Ивана Костарева приговорили к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу системного блока из специализированного магазина. Приговор вынес Томский гарнизонный военный суд, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Отмечается, что Костарев совершил преступление в городе Новокузнецке 16 января 2023 года. Стоимость похищенного имущества превысила 70 000 рублей, системным блоком злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Суд частично сложил назначенное наказание с наказанием по предыдущему приговору от 7 августа текущего года. В законную силу приговор пока не вступил.
Ранее Центральный районный суд города Воронежа назначил местному жителю 2,5 года колонии за кражу замороженной рыбы на рынке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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