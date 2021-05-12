«Казанский стрелок» то ли болен, то ли не болен

Заболевание мозга было диагностировано в 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, сообщили в Следственном комитете РФ. Ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, с начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева.

19-летний студент техникума днем ранее открыл огонь в гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали. Выяснилось, что разрешение на владение оружием он получил официально, за несколько дней до преступления.

Точный диагноз, поставленный Галявиеву, в сообщении Следственного комитета не приводится. Однако, по сообщениям СМИ, речь идет об атрофии головного мозга – заболевании, которое сопровождается отмиранием клеток. У больных наблюдается нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться. Болезнь вызывает и расстройства неврологического характера, - отмечает «Ъ». По сведениям издания, болезнь обострилась в начале этого года — тогда он окончательно поссорился с родителями и забросил учебу.

Между тем, сам Галявиев, которого в среду доставили в суд для избрания меры пресечения, заявил в заседании, что не имеет тяжелых заболеваний. Вину в совершении преступления он признал. Уголовное дело против него возбуждено по статье о массовом убийстве, максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы. Пока суд поместил его под арест на два месяца.

Ответить на вопрос, действительно ли у стрелявшего в казанской школе имеется тяжелое заболевание, предстоит следствию. В рамках расследования уголовного дела назначено более 30 судебных экспертиз. В частности, для определения психического здоровья Галявиева будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Впрочем, вне зависимости от предполагаемого заболевания, на свободу он уже, скорее всего, не выйдет. Как заявил НСН ведущий научный сотрудник Государственного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Юрий Антонян, если стрелка признают невменяемым, он должен быть помещен в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением на всю жизнь. Вылечить таких людей практически невозможно, - заключил собеседник агентства.

Сегодня в Татарстане похоронили погибших при стрельбе в школе.

