«Типа фальшивые деньги»: Основателя «Коррозии металла» задержали в Новороссийске
Основатель группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий был задержан в Новороссийске. Об этом музыкант заявил в беседе с RTVI.
«Типа фальшивые деньги», - сказал Троицкий, отметив, что попал в больницу с сотрясением мозга.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полиция Новороссийска получила сигнал о том, что мужчина пытается расплатиться в магазине купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности.
Также отмечается, что в процессе разбирательства мужчина «выражался нецензурной бранью и приставал к гражданам». Кроме того, он пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его сопроводили в медучреждение, а затем доставили в отдел полиции.
В итоге был составлен административный материал за мелкое хулиганство, «Пауку» назначили штраф, а банкноту отправили на экспертизу.
Ранее Нижегородский районный суд оштрафовал Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru