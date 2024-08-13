«Типа фальшивые деньги»: Основателя «Коррозии металла» задержали в Новороссийске

«Типа фальшивые деньги», - сказал Троицкий, отметив, что попал в больницу с сотрясением мозга.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полиция Новороссийска получила сигнал о том, что мужчина пытается расплатиться в магазине купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности.

Также отмечается, что в процессе разбирательства мужчина «выражался нецензурной бранью и приставал к гражданам». Кроме того, он пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его сопроводили в медучреждение, а затем доставили в отдел полиции.

В итоге был составлен административный материал за мелкое хулиганство, «Пауку» назначили штраф, а банкноту отправили на экспертизу.

Ранее Нижегородский районный суд оштрафовал Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает RT.

