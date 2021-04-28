Тик-токер погиб в прямом эфире, исполняя в Балашихе трюк с автомобилем
В подмосковной Балашихе погиб 21-летний блогер, пытавшийся вместе с 24-летним братом снять на видео трюк с автомобилем, сообщают в управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
По данным ведомства, двоюродные братья показывали происходящее в прямом эфире. В итоге старший из них сбил младшего, который погиб на месте.
Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде, отмечают в ведомстве.
СМИ раскрывают имена участников происшествия. По их данным, погиб тик-токер Степан Морков. А за рулем автомобиля был Александр Иванов.
Согласно задумке, Морков должен был забраться на гору из туалетной бумаги, а Иванов – проехать сквозь нее на автомобиле ВАЗ. Блогер собирался подпрыгнуть и эффектно приземлиться на ноги, но зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.
Ранее Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, к шести годам колонии строгого режима. 2 декабря прошлого года он провел стрим, в ходе которого начал избивать свою подругу, которая в итоге умерла.
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