Тихоокеанский флот перевозит пассажиров с отрезанного острова Русский во Владивостоке

Десантный катер «Иван Карцов» Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Еще три катера ТОФ начали перевозить машины. Остров до сих пор отрезан от основной части города из-за обледенения вант моста. На острове живут несколько тысяч человек. Там же расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

Электроснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановлено

Ранее стало известно о восстановлении электроснабжения последних обесточенных поселков острова Русский во Владивостоке.

Свет там отсутствовал после ледяного шторма. Были повреждены 73% линий электропередачи острова. На острове работали восстановительные бригады со всей страны.

В Приморском крае 19 ноября прошел ледяной дождь, которые перешел в снег с сильным ветром. В результате около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. В регионе объявили ЧС.

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ФОТО: 25.mchs.gov.ru
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