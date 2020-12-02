Тихоокеанский флот перевозит пассажиров с отрезанного острова Русский во Владивостоке

Десантный катер «Иван Карцов» Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Еще три катера ТОФ начали перевозить машины. Остров до сих пор отрезан от основной части города из-за обледенения вант моста. На острове живут несколько тысяч человек. Там же расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.