ТЭЦ в Орле повреждена после атаки БПЛА
31 октября 202506:59
Повреждения зафиксированы на территории ТЭЦ в Орле после беспилотной атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел», — отметил глава региона.
Было повреждено оборудование электроснабжения. Возгорания на объекте не произошло, никто не пострадал.
На месте инцидента работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали инфраструктуру неподалеку от города Владимира, напоминает РЕН ТВ.
