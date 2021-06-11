Тете экс-депутата Гудкова предъявили обвинение

По словам адвоката, ранее в ее деле фигурировала та же статья, но без пункта «о группе лиц».

Таким образом, обвинение ужесточено, Ермиловой грозит до 5 лет лишения свободы.

Гудкова и Ермилову задержали 1 июня в качестве подозреваемых по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах по статье «О причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

3 июня их отпустили без избрания меры пресечения. А через несколько дней стало известно, что Гудков покинул Россию.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Гудков рассказал о причинах бегства из России, страхе за семью и планах создания за рубежом мощного эмигрантского движения.

«Слава Богу, я вывез брата и в 2019 году заставил эмигрировать родителей, потому что сейчас бы в заложники взяли их. Моя тетя находится под уголовным делом и мне показали, «что может быть, если ты не уедешь». Это очевидные сигналы. И с моей супругой, и с моим отцом Геннадием Гудковым велись разные разговоры», - отметил политик.

