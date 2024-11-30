Террористы атаковали генконсульство Ирана в Алеппо

Террористы напали на генеральное консульство Ирана в сирийском Алеппо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД Ирана.

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По словам официального представителя иранского министерства иностранных дел Исмаила Багаи, положения конвенции о консульских связях 1963 года запрещают нападения на посольства.

Дипломат добавил, что среди сотрудников иранского консульства пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что, отражая атаку группировок террористов, сирийские войска начали контрнаступление под Идлибом и Алеппо.

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
ТЕГИ:СирияИранКонсульствоТеррористыАлеппо

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