Террористы атаковали генконсульство Ирана в Алеппо
30 ноября 202419:22
Террористы напали на генеральное консульство Ирана в сирийском Алеппо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД Ирана.
По словам официального представителя иранского министерства иностранных дел Исмаила Багаи, положения конвенции о консульских связях 1963 года запрещают нападения на посольства.
Дипломат добавил, что среди сотрудников иранского консульства пострадавших нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что, отражая атаку группировок террористов, сирийские войска начали контрнаступление под Идлибом и Алеппо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru