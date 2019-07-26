На стройке на северо-западе Москвы найдены два снаряда
26 июля21:24
Два снаряда калибра 177 мм времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на стройплощадке на проспекте Маршала Жукова, д. 18 в районе Хорошево-Мневники, вывезли на полигон для дальнейшей утилизации, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
К работам привлекалась группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.
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ТЕГИ:Оружие
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