Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год
Склад боеприпасов, на котором в начале августа произошла серия взрывов, будет расформирован к июлю 2020 года. Территория склада будет полностью зачищена, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа.
По информации агентства, все уцелевшие и годные к использованию боеприпасы отправят на другие склады. Все остальные утилизируют и обезопасят территорию.
Напомним, первая серия взрывов в Ачинском районе Красноярского края прогремела 5 августа, вторая серия – 9 августа. Как сообщалось ранее, пострадавшими в ходе инцидентов стали 12 человек.
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