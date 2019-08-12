Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год

Склад боеприпасов, на котором в начале августа произошла серия взрывов, будет расформирован к июлю 2020 года. Территория склада будет полностью зачищена, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа.

По информации агентства, все уцелевшие и годные к использованию боеприпасы отправят на другие склады. Все остальные утилизируют и обезопасят территорию.

Напомним, первая серия взрывов в Ачинском районе Красноярского края прогремела 5 августа, вторая серия – 9 августа. Как сообщалось ранее, пострадавшими в ходе инцидентов стали 12 человек.

