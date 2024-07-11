В Обнинске неизвестные подожгли территорию синагоги
Неизвестные подожгли внутреннюю электроподстанцию на территории синагоги в городе Обнинск Калужской области. Об этом сообщает Федерация еврейских общин России (ФЕОР).
В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 10 июля. Неизвестные проникли на территорию, выломав часть забора. Также они попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, но забраться внутрь не смогли.
В ФЕОР уточнили, что сгорела генераторная будка, никто из людей не пострадал.
«Следы взлома свидетельствуют о том, что злоумышленники имели при себе специальные инструменты... община ожидает результатов расследования», - добавили в федерации.
Ранее в ФЕОР заявили, что синагога в дагестанском Дербенте, которая была сожжена террористами, будет восстановлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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