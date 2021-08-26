«Все кто хотел - выехали». Посол о россиянах в Афганистане

«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут», - уточнил Жирнов.

Кроме того, по его словам ещё около 100 россиян, не изъявивших желание покинуть страну, остаётся в Афганистане.

