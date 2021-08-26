«Все кто хотел - выехали». Посол о россиянах в Афганистане
Все россияне, которые захотели покинуть Афганистан были эвакуированы. Сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала Россия 24.
«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут», - уточнил Жирнов.
Кроме того, по его словам ещё около 100 россиян, не изъявивших желание покинуть страну, остаётся в Афганистане.
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