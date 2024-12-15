Терпящий бедствие «Волгонефть 239» сел на мель
Дрейфующий в Керченском проливе танкер «Волгонефть 239» сел на мель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.
Ведомство установило и поддерживает связь с экипажем танкера. Судно село на мель примерно в 80 метрах от берега, неподалеку от порта Тамань в Краснодарском крае.
На борту танкера остаются все 14 членов экипажа. МЧС готовит их эвакуацию. Судно перевозило свыше четырех тысяч тонн мазута. Судя по кадрам крушения, которые распространили информационные Telegram-каналы, один из танкеров разломило на две части.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе. Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Савельевым по ликвидации последствий аварии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru