Терпящий бедствие «Волгонефть 239» сел на мель

На борту танкера остаются все 14 членов экипажа. МЧС готовит их эвакуацию. Судно перевозило свыше четырех тысяч тонн мазута. Судя по кадрам крушения, которые распространили информационные Telegram-каналы, один из танкеров разломило на две части.



Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе. Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Савельевым по ликвидации последствий аварии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

