Теракт произошел на железнодорожных путях в Нигерии
В штате Кадуна на северо-западе Нигерии террористы взорвали пассажирский железнодорожный состав. Об сообщает газета This Day со ссылкой на директора Нигерийской корпорации железных дорог Фидета Окириа.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в одном из вагонов. Из-за взрыва состав сошел с рельсов. Несколько вагонов повреждены.
Отмечается, что поезд двигался по маршруту Абуджа-Кадуна, в нем находились 970 человек. По данным источника, многие пассажиры были взяты в заложники.
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