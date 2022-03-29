Теракт произошел на железнодорожных путях в Нигерии

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в одном из вагонов. Из-за взрыва состав сошел с рельсов. Несколько вагонов повреждены.

Отмечается, что поезд двигался по маршруту Абуджа-Кадуна, в нем находились 970 человек. По данным источника, многие пассажиры были взяты в заложники.