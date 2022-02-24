СМИ: В штате Колорадо произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Вестимнстер (штат Колорадо, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В связи с произошедшим были эвакуированы люди из четырех зданий. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий взрыва.

Данных о пострадавших нет.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СШАВзрыв
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