Теракт предотвращен в Тверской области
Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся в городе Кимры Тверской области теракт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что у задержанного 2001 года рождения изъяли холодное оружие, три коктейля Молотова, а также переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами и дневники с описанием готовящегося преступления.
Злоумышленник задержан и помещен под стражу. Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, отмечает телеканал 360.
Между тем, в конце апреля НСН писала, что ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным оперативного штаба НАК, экстремисты готовили целую серию громких терактов.
Операция по задержанию прошла на окраине областного центра при участие сотрудников ФСБ и Росгвардии. Там на это время вводился режим контртеррористической операции. Он действовал в Чкаловском районе Екатеринбурга и городе-спутнике Арамиле. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет.
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