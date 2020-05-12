Теракт предотвращен в Тверской области

Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся в городе Кимры Тверской области теракт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что у задержанного 2001 года рождения изъяли холодное оружие, три коктейля Молотова, а также переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами и дневники с описанием готовящегося преступления.

Злоумышленник задержан и помещен под стражу. Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, отмечает телеканал 360.