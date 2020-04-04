В Мурманске ликвидирован готовивший теракт боевик
Сотрудники правоохранительных органов в Мурманске уничтожили последователя ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации.
«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК)
Отмечается, что боевик был нейтрализован при попытке его задержания. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа. При нем обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, уточняет Газета. ru. По данным НАК, он собирался после запланированного теракта скрыться на Ближнем Востоке.
Личность преступника установлена.
Операция по его задержанию прошла без потерь со стороны гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов.
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