В Мурманске ликвидирован готовивший теракт боевик

Сотрудники правоохранительных органов в Мурманске уничтожили последователя ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации.

«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК)

Отмечается, что боевик был нейтрализован при попытке его задержания. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа. При нем обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, уточняет Газета. ru. По данным НАК, он собирался после запланированного теракта скрыться на Ближнем Востоке.

Личность преступника установлена.

Операция по его задержанию прошла без потерь со стороны гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов.

