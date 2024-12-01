Теракт, который готовил исламист-подросток, предотвратили в Германии

Информацию о радикале передали немецким властям американские спецслужбы. Подросток состоял в нескольких связанных с террористами чатах. Позднее следователи в Германии подтвердили, что подозреваемый купил компоненты для взрывных устройств и взял несколько уроков вождения грузовика.

Ранее стало известно, что боевики исламистских группировок прибывают в Германию под видом беженцев с Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

