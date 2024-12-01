Теракт, который готовил исламист-подросток, предотвратили в Германии
Немецкая полиция задержала 17-летнего юношу в городе Эльмсхорн. Подросток-исламист собирался устроить теракт в предрождественский период, сообщает Bild.
По данным следствия, юноша планировал угнать грузовик и врезаться в толпу людей на площади крупного города. Кураторы также передали ему схемы изготовления взрывного устройства и карты расположений дипломатических учреждений.
Информацию о радикале передали немецким властям американские спецслужбы. Подросток состоял в нескольких связанных с террористами чатах. Позднее следователи в Германии подтвердили, что подозреваемый купил компоненты для взрывных устройств и взял несколько уроков вождения грузовика.
Ранее стало известно, что боевики исламистских группировок прибывают в Германию под видом беженцев с Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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