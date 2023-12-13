Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в ее квартире в Москве

Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой нашли в ее квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Тело 35-летней журналистки обнаружили ее родители, которые приехали к ней домой после того, как она долго не выходила на связь. По словам родственников, ранее Анна рассказывала, что плохо себя чувствует и жаловалась на высокую температуру.

По данным агентства, следов борьбы в квартире не обнаружено, признаков насильственной смерти тоже нет. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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