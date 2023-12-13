Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в ее квартире в Москве
13 декабря 202311:36
Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой нашли в ее квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело 35-летней журналистки обнаружили ее родители, которые приехали к ней домой после того, как она долго не выходила на связь. По словам родственников, ранее Анна рассказывала, что плохо себя чувствует и жаловалась на высокую температуру.
По данным агентства, следов борьбы в квартире не обнаружено, признаков насильственной смерти тоже нет. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий Гусев: Поправки в законопроект о маркетплейсах защитят «маленьких продавцов»
- Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер
- Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о членстве Украины
- Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в ее квартире в Москве
- Минобороны России получило партию новых БМП и БТР
- Илон Маск считает, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс
- Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана
- СМИ: В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта у военкомата
- Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца
- Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru