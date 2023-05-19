Тело утонувшего музыканта Аристарха Ухтомского нашли спустя два месяца

Сообщается, что его тело было найдено в акватории реки в Костромской области. Других подробностей агентство не приводит.

20 марта под лед на Волге в Ярославской области провалились пять человек. Двух человек удалось вытащить из воды, один из них скончался в карете скорой помощи. Водолазы также подняли на поверхность тело Дмитрия Свиргунова, его брат Роман до сих пор не найден.

