Тело рабочего найдено под рухнувшим СКК «Петербургский»
Под обломками рухнувшего при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обнаружено тело погибшего рабочего. Об этом информирует городское управление МЧС по Санкт-Петербургу.
Всего в бригаде монтажников было четыре человека. Трое остальных живы, с ними сейчас беседую следователи.
Тело ещё не извлечено из-под обломков, работы предполагается завершить за два часа, передает ТАСС.
По данным МЧС, опасности дальнейшего разрушения нет. Общая площадь обрушения достигает 28 тысяч квадратных метров.
Стены с крышей обрушились при разборе здания. Этот момент попал на видео.
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