Тело рабочего найдено под рухнувшим СКК «Петербургский»

Под обломками рухнувшего при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обнаружено тело погибшего рабочего. Об этом информирует городское управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Всего в бригаде монтажников было четыре человека. Трое остальных живы, с ними сейчас беседую следователи.