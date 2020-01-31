Тело рабочего найдено под рухнувшим СКК «Петербургский»

31 января 202017:27

Под обломками рухнувшего при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обнаружено тело погибшего рабочего. Об этом информирует городское управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Всего в бригаде монтажников было четыре человека. Трое остальных живы, с ними сейчас беседую следователи.

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Тело ещё не извлечено из-под обломков, работы предполагается завершить за два часа, передает ТАСС.

По данным МЧС, опасности дальнейшего разрушения нет. Общая площадь обрушения достигает 28 тысяч квадратных метров.

Стены с крышей обрушились при разборе здания. Этот момент попал на видео.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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