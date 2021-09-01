Тело новорождённого нашли в лесу в Московской области
1 сентября 202114:18
Тело новорождённого ребёнка обнаружено в лесном массиве вблизи деревни Луговая в Пушкинском районе Московской области, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
В сообщении говорится, что организовано проведение доследственной проверки, следователи уже осмотрели место происшествия. Также назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.
Ранее в Башкирии были арестованы двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru