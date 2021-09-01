Тело новорождённого нашли в лесу в Московской области

Тело новорождённого ребёнка обнаружено в лесном массиве вблизи деревни Луговая в Пушкинском районе Московской области, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

В сообщении говорится, что организовано проведение доследственной проверки, следователи уже осмотрели место происшествия. Также назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

Ранее в Башкирии были арестованы двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Московская ОбластьСледственный Комитет РфТелоНоворождённый
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