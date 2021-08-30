Арестованы предполагаемые насильники и убийцы школьницы в Башкирии
Суд башкирского города Бирск принял решение об аресте двоих подозреваемых в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы, сообщает Следственный комитет. Предполагаемых преступников задержали в минувшую субботу, 28 августа
Как выяснилось, двое жителей села Питяково 21 года и 24 лет были ранее уже судимы. Согласно материалам следствия, 26 августа они присоединились к компании несовершеннолетних, которые отмечали день рождения. Один из злоумышленников пригласил компанию к себе домой.
После того, как участники вечеринки разошлись и осталась только одна 15-летняя девушка, мужчины изнасиловали её и задушили. Тело они зарыли недалеко от дома в яме. Задержанные в ходе допроса признались в преступлении и раскрыли детали.
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