Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани

Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани, сообщили в прокуратуре региона.

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На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в районе Суджи нашли труп девочки после бегства ВСУ, напоминает RT.

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Фото: tver.sledcom.ru
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