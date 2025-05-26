Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани
26 мая 202511:16
Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани, сообщили в прокуратуре региона.
На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее в районе Суджи нашли труп девочки после бегства ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru