СМИ: Труп мужчины нашли в голове скульптуры «Родина-мать зовёт!»

Труп пожилого мужчины был найден в голове скульптуры «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что внутри монумента есть небольшое помещение и узкие проходы. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время экскурсии.

«Все обстоятельства выясняются, на месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении.

Ранее труп женщины был найденв принадлежащем актёру Гоше Куценко автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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