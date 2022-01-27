Тело младенца обнаружено на мусороперерабатывающем заводе в Башкирии
27 января 202222:31
Тело новорожденного ребенка обнаружено на мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления СК РФ по республике.
Причина смерти младенца устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи установили мать младенца, ведется ее допрос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru