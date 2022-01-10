Брошенного младенца нашли в коробке в Новосибирской области

По данным источника, вечером 7 января 2022 года девочку нашли на обочине дороги возле села Сосновка Новосибирского района. МВД и следственный комитет ищут человека, который оставил младенца.

В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.