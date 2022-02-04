Тело Мисс Кузбасс-2010 найдено в Новой Москве

В Новой Москве нашли тело Мисс Кузбасс-2010 Ксении Сапожковой, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что она была убита. Щербинский суд арестовал мужа модели по подозрению в ее убийстве на два месяца.

Тело было обнаружено в ходе следственных действий, когда обвиняемый давал показания. Он полностью признал свою вину и рассказал, где находился труп. Тело женщины не было расчленено.

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11 января Попов обратился в полицию и заявил, что его жена после поездки в Дубай пропала. Позже он признался в убийстве и заявил, что скинул расчлененное тело в реку Десну, но там водолазы его так и не нашли. После этого арестованный стал отрицать свою вину, отказавшись свидетельствовать против себя.

Следователями было определено, что модель со дня пропажи не пересекала границу, а Попов в соцсетях общался от ее имени.

Злоумышленнику удавалось скрывать преступление в течение полугода. Отмечается, что родственники замначальника отдела московского метро до сих пор не верят в его виновность.

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