Тело Мисс Кузбасс-2010 найдено в Новой Москве

11 января Попов обратился в полицию и заявил, что его жена после поездки в Дубай пропала. Позже он признался в убийстве и заявил, что скинул расчлененное тело в реку Десну, но там водолазы его так и не нашли. После этого арестованный стал отрицать свою вину, отказавшись свидетельствовать против себя.

Следователями было определено, что модель со дня пропажи не пересекала границу, а Попов в соцсетях общался от ее имени.

Злоумышленнику удавалось скрывать преступление в течение полугода. Отмечается, что родственники замначальника отдела московского метро до сих пор не верят в его виновность.