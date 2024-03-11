Тело россиянина нашли в Таиланде
11 марта 202416:45
Гражданин России был найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, тело 34-летнего россиянина было обнаружено местными жителями в небольшой роще в районе Джомтиен.
Следствие подозревает, что мужчина совершил самоубийство.
Ранее в Таиланде рядом с Пхукетом затонул прогулочный катер Martini с шестью российскими туристами, никто не пострадал, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru