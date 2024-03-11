Тело россиянина нашли в Таиланде

Гражданин России был найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает РИА Новости.

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По данным местной полиции, тело 34-летнего россиянина было обнаружено местными жителями в небольшой роще в районе Джомтиен.

Следствие подозревает, что мужчина совершил самоубийство.

Ранее в Таиланде рядом с Пхукетом затонул прогулочный катер Martini с шестью российскими туристами, никто не пострадал, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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