На Самуи в Таиланде задержали трех россиян за нелегальные бьюти-услуги

Отмечается, что россиян задержали 7 марта. Двое из задержанных - сотрудники косметической клиники alSpa Beauty Clinic, один — ее хозяин. Полиция Таиланде изъяла все оборудование клиники и большое количество лекарств.

По предварительным данным, все трое задержанных находятся под стражей, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отельеры Таиланда предложили россиянам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает «Радиоточка НСН».

