На Самуи в Таиланде задержали трех россиян за нелегальные бьюти-услуги
На острове Самуи в Таиланде задержали троих граждан России за нелегальные услуги в салоне красоты, сообщило местное издание Khaosod Online.
Отмечается, что россиян задержали 7 марта. Двое из задержанных - сотрудники косметической клиники alSpa Beauty Clinic, один — ее хозяин. Полиция Таиланде изъяла все оборудование клиники и большое количество лекарств.
По предварительным данным, все трое задержанных находятся под стражей, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отельеры Таиланда предложили россиянам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает «Радиоточка НСН».
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