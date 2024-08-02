Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
2 августа 202413:47
Число погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до пяти.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, спасатели извлекли из-под обломков тело ребёнка.
«Предварительно, это девочка», - говорится в сообщении.
Ранее было известно о четверых погибших.
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда. По данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru