Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Число погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до пяти.

Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, спасатели извлекли из-под обломков тело ребёнка.

«Предварительно, это девочка», - говорится в сообщении.

Ранее было известно о четверых погибших.

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда. По данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
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