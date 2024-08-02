Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Кадры спасения опубликовало МЧС России в своих соцсетях.
Кот провел под бетонной плитой почти сутки. К счастью, он не получил травм, только перепугался. Зверька передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.
В результате взрыва газа в пятиэтажке, по последним данным, погибли четверо, 15 человек спасли при разборе завалов. Работы продолжаются. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в результате обрушения части дома в Нижнем Тагиле разрушены или повреждены 25 квартир, напоминает RT.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке к разбору завалов на месте обрушения в Нижнем Тагиле. За каждым пострадавшим закрепят сотрудника мэрии Тагила, который поможет в восстановлении документов и приобретении жилья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
- Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными
- Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
- Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта
- В судах города Москвы произошел технический сбой
- СМИ: Мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ в Москве
- Депутат Бутина рассказала о продолжении обменов между РФ и США
- СМИ назвали сроки проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году
- Врач пояснил, что пивной алкоголизм развивается в четыре раза быстрее водочного
- Ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бутовских коз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru