Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

Кот провел под бетонной плитой почти сутки. К счастью, он не получил травм, только перепугался. Зверька передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.

В результате взрыва газа в пятиэтажке, по последним данным, погибли четверо, 15 человек спасли при разборе завалов. Работы продолжаются. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в результате обрушения части дома в Нижнем Тагиле разрушены или повреждены 25 квартир, напоминает RT.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке к разбору завалов на месте обрушения в Нижнем Тагиле. За каждым пострадавшим закрепят сотрудника мэрии Тагила, который поможет в восстановлении документов и приобретении жилья.

